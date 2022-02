Sao Paulo (AFP). Loin des projecteurs de la Fashion Week, une favela de Sao Paulo rêve de mode

Le soleil se couche sur la favela de Paraisopolis au c?ur de Sao Paulo et répand une lumière orangée dans la salle où des jeunes, en majorité des filles, suivent un cours pour devenir mannequins. "Posture, attitude, tenez-vous droites, marchez, recommencez!": les instructions se succèdent à mesure que les jeunes filles, perchées sur des hauts talons, défilent sur un podium improvisé. Elles sont loin des flashs et du glamour de la Semaine de la mode de Sao Paulo, la principale d'Amérique latine, qui se déroule cette semaine dans la mégapole du Brésil. Elles font partie du projet "La banlieue invente la mode", créé par un jeune de Paraisopolis, l'une des plus grandes favelas de Sao Paulo avec 100.000 habitants, qui s'est inspiré d'un programme de la Fashion Week organisant des événements de mode dans des zones défavorisées, en marge des défilés officiels. "Il y a un an, j'ai assisté à un défilé du styliste Joao Pimenta dans une favela et j'ai eu une révélation", raconte avec bonne humeur Alex Santos, 24 ans, étudiant en mode et auteur du projet. "J'ai pensé que nous aussi nous pourrions créer, inventer nos propres événements", confie-t-il à l'AFP. Depuis, dans le Centre municipal d'éducation unifiée de Paraisopolis, Alex Santos organise des défilés, des rencontres et des cours de mannequinat, qui incluent notamment des séances destinées à augmenter l'estime de soi de ces jeunes défavorisés. Le styliste Joao Pimenta, qui présentera ses collections dans la Fashion Week officielle, a accepté d'être le parrain du projet. "La mode au Brésil sera plus forte quand tous seront intégrés" socialement, affirme-t-il à l'AFP. "La mode a cette capacité d'arriver partout, sans distinction de classe ou de couleur de peau. Et l'inspiration aussi peut venir d'endroits très inhabituels", assure-t-il. - Un "rêve" - "Depuis que je suis petite, je rêve d'être mannequin", témoigne Gabriela Freitas, une jeune fille grande et mince de 16 ans. "Grâce à cet atelier j'ai amélioré ma posture, j'ai appris à marcher sur un podium". "Je pensais que je ne pourrais jamais faire cela dans ma vie et maintenant je vois que c'est possible", ajoute-t-elle avec détermination. Pour d'autres, il s'agit avant tout de mieux s'armer dans la vie. "Je suis noire et pauvre et je sais que tout sera plus difficile pour moi", soupire Denise Sena, 19 ans, qui étudie la gestion. Mais "cet atelier me permet de mieux me préparer" face à ces obstacles, assure-t-elle. Les frères Ebson et Anderson Conceiçao da Costa, 18 et 16 ans, ont suivi le cours auquel ils ont été invités alors qu'ils accompagnaient leur s?ur.

