Turin (Italie) (AFP). Ligue des champions: Monaco mal payé chez la Juventus Turin

Un but sur penalty a terni le bon match de Monaco, battu par la Juventus (1-0) en quarts de finale aller de la Ligue des champions, mardi à Turin. Ce sera difficile. Meilleure à l'extérieur qu'à domicile, l'ASM devra se découvrir un peu au retour, mercredi prochain à Louis II, pour voir les demies. La Juve se fera un plaisir de l'attendre et de contrer. Le pressing haut et les contres fulgurants des joueurs de la Principauté ont inquiété la Juve, mais une faute de Ricardo Carvalho, qui a fait trébucher Alvaro Morata dans la surface, a offert un penalty à Arturo Vidal, le premier but du Chilien cette saison en C1 (57). Le système qui avait balayé Arsenal à Londres en 8e de finale aller (3-1) a porté ses fruits, mais les Monégasques, privés de Jérémy Toulalan, pas remis, n'ont pas su les cueillir, à l'image de la frappe de Yannick Ferreira-Carrasco sur Gianluigi Buffon (10). Anthony Martial a empoisonné tout le match la charnière centrale, Geoffrey Kondogbia a ressorti une marée de ballons propres, Aymen Abdenour a défendu comme un mur, mais la Juve a rempli sa mission, sans encaisser de but, comme le voulait Massimiliano Allegri. Le souffle de Paul Pogba, blessé, lui a manqué, Andrea Pirlo, aligné pour la première fois depuis 45 jours, a perdu un nombre inhabituel de ballons, mais Morata, par ailleurs timide, a su débloquer le match. - Ferreira-Carrasco sur Buffon - Après un début de match dominé par la Juve, matérialisé par une volée d'Alvaro Morata au-dessus (5), Monaco a plusieurs fois fait peur à la Juve. Ferreira-Carrasco a gâché une balle de 1-0 tirant sur Buffon à bout portant, après un énorme travail d'Anthony Martial qui a semé toute la défense. Puis sur un nouveau contre une frappe du Belge a obligé "Gigi" à plonger (11). Après dix minutes sans électricité, la Juve a retrouvé un peu son jeu. Carlos Tevez a gracié Danijel Subasic comme Ferreira-Carrasco en tirant sur le gardien croate après un ballon piqué de Claudio Marchisio (27). Cette occasion a marqué le réveil de la Juve, Monaco n'a trouvé ensuite qu'un seul nouveau contre, terminé par un contact Giorgio Chiellini-Martial dans la surface (40). La "Vieille Dame" a failli partir à la pause avec l'avantage, mais Roberto Pereyra, parfaitement décalé par Tevez, a trop ouvert son pied sur sa frappe (45). La seconde période a commencé par la blessure de Nabil Dirar, remplacé par Bernardo Silva (50), et continué sous la domination de la Juve. Monaco s'est fait une frayeur sur un corner de Pirlo passé devant une forêt de joueurs (51), puis un nouveau sauvetage héroïque d'Abdenour devant Tevez (53). Après l'ouverture du score, Monaco a réagi par une bonne frappe de Geoffrey Kondogbia, détournée au-dessus par Buffon (63). Leonardo Jardim a changé son système, ajoutant Dimitar Berbatov à Martial, aux dépends du défenseur italien Andrea Raggi, mais le Bulgare n'a pas pu inverser le destin, envoyant sur corner une tête au-dessus (72).

