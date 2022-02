Madrid (AFP). Nucléaire: l'Iran promet des pas irréversibles si les occidentaux font de même

Téhéran est disposé à faire des "pas irréversibles" pour résoudre le dossier nucléaire si en parallèle ses partenaires prennent également des mesures du même niveau, a déclaré mardi à Madrid le ministre iranien des Affaires étrangères. M. Zarif s'exprimait peu après avoir précisé que l'Iran et les grandes puissances du groupe 5+1 vont reprendre le 21 avril les discussions pour la rédaction du texte de l'accord final sur le nucléaire, selon l'agence iranienne Isna. "Mes collaborateurs, l'adjointe de (la chef de la diplomatie européenne Federica) Mogherini et les autres représentants du 5+1 se réuniront mardi prochain pour commencer la rédaction du texte", a déclaré M. Zarif devant des responsables espagnols à Madrid où il se trouve en visite officielle. "Voici le cadre dans lequel nous allons travailler avec le groupe 5+1: des pas irréversibles seront faits du côté iranien en échange de pas irréversibles de l'autre partie", a déclaré ensuite Javad Zarif lors d'une conférence de presse à Madrid. "L'Iran prendra les mesures nécessaires dès la première phase, toutes les mesures et nous considérons que puisque c'est ainsi, l'autre partie prendra aussi ces mesures", a-t-il dit. Le chef de la diplomatie iranienne a ainsi évoqué des gestes concrets, comme "la réduction du nombre de centrifugeuse". Il a aussi tenu à rappeler que les Etats-Unis devaient "mettre fin à la mise en oeuvre de sanctions, une obligation légale". "Nous tenons les Etats-Unis pour responsables de ce qu'ils feront" a-t-il dit en rappelant qu'ils devaient obtenir l'accord de leur Congrès mais que c'était "leur problème". En revanche, a-t-il souligné, les sanctions de l'Union européenne et des Nations unies seront annulées dès la "première phase". L'accord-cadre conclu le 2 avril en Suisse après des mois d'âpres négociations prévoit que l'Iran et les 5+1 (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) règlent les détails techniques et juridiques complexes en vue de trouver un accord définitif sur le nucléaire iranien d'ici fin juin.

