ERDF s'affiche en partenaire du "Street-art"

Développer le "street-art" dans l'espace public caennais : c'est le but du partenariat conclu entre ERDF et l'association “La Sauce aux Arts”. Dans le quartier du Chemin-Vert, deux postes de distribution d'électricité ont été mis à disposition d'artistes graffeurs. De quoi promouvoir l'art dans un espace public gratuit et constamment accessible. "On apporte de la couleur et un patrimoine artistique au quartier” , ajoutait Oré, un des trois graffeurs partenaires d'ERDF avec WD et ScarOne.

Pratique. Les transformateurs sont à voir au 6 rue Molière. Derrière, “La Centrifugeuz” pour découvrir d’autres œuvres des artistes, jusqu’au 20 avril, de 10h à 19h.