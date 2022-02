"Les Parapluies de Cherbourg", meilleure comédie musicale aux Globes de Cristal

Parmi les lauréats, on retrouve le film "Timbuktu" d'Abderrahmane Sissako, déjà primé par sept Césars en janvier dernier, ainsi que Pierre Niney pour son rôle dans "Yves Saint Laurent" de Jalil Lespert, et Aïssa Maïga pour sa performance dans "Prêt à tout" de Nicolas Cuche.

"Les Parapluies de Cherbourg", Palme d'or au Festival de Cannes en 1964, obtient le prix de "la meilleure comédie musicale". Le célèbre film a eu le droit lors de la rentrée dernière à une nouvelle vie sur scène, en version symphonique au Théâtre du Châtelet, avec la soprano Natalie Dessay, amoureuse de longue date des films musicaux de Jacques Demy.

Dans les autres domaines artistiques de cette cérémonie, la créatrice Yiqing Yin a été élue meilleure créatrice de mode, alors que "Engrenages" a été distinguée dans la catégorie "Meilleur téléfilm - série télévisée". Un Globe d'honneur a cette année été décerné à "Charlie Hebdo".

Le Palmarès complet :

- Meilleur film : "Timbuktu" d'Abderrahmane Sissako.

- Meilleure actrice : Aïssa Maïga dans "Prêt à tout".

- Meilleur acteur : Pierre Niney dans "Yves Saint-Laurent".

- Meilleure pièce de théâtre : Ouh Ouh (Théâtre des variétés).

- Meilleure comédienne : Elsa Zylberstein dans "Splendour".

- Meilleur comédien : Eric Elmosnino dans "Un dîner d'adieu".

- Meilleur one man show : Nawell Madani "C'est moi la plus belge".

- Meilleure comédie musicale : "Les Parapluies de Cherbourg" (Théâtre du Chatelet).

- Meilleur roman - essai : "Charlotte" de David Foenkinos.

- Meilleure interprète féminine : Brigitte pour "A bouche que veux-tu".

- Meilleur interprète masculin : Alain Souchon et Laurent Voulzy pour "Alain Souchon & Laurent Voulzy".

- Meilleur téléfilm - série télévisée : "Engrenages".

- Meilleure exposition : Niki de Saint Phalle.

- Meilleur créateur de mode : Yiqing Yin.