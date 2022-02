La Basse-Normandie avait bénéficié de 430 millions d'euros de fonds européens sur la période 2008-2014. Elle peut prétendre à en obtenir 600 millions jusqu'en 2020, via quatre programmes : le Feder (187 millions d'euros) pour la recherche et l'innovation, le Feader (308,7) pour l'agriculture, le FSE (95,4) pour la formation ou le logement notamment, et le Feamp (13,5) pour la pêche. "Et c'est du concret", insiste Laurent Beauvais, président du Conseil régional de Basse-Normandie qui est devenu l'autorité de gestion de ces fonds à l'occacion de ce nouveau plan de six ans, à la place des services de la préfecture.

Le Basse-Normandie peut bénéficier de 604,5 millions d'euros d'aides européennes d'ici 2020 Impossible de lire le son.

"Pour solliciter ces 604,5 millions d'euros, il faudra bien évidemment que les acteurs bas-normands se manifestent, sinon tout ne sera pas envoyé à la région", précise Egidio Canciani, chef d’unité au sein de la Direction générale de l’emploi et des affaires sociales à la Commission européenne. "Par ailleurs, il existes des réserves de performance qui seront débloquées en fonction de la réussite ou non des projets soutenus".

Les entreprises et les collectivités pouvant y prétendre sont donc invitées à se manifester. Le Conseil régional ne sera pas sans lancer des appels à projet dans tel ou tel domaine ces prochains mois pour solliciter des candidats, afin de bien obtenir la totalité de la somme promise par l'Europe. Lors du plan 2008-2014, la Basse-Normandie était parvenue à recevoir 100% des promesses de fonds de la Commission européenne.