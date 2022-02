Ligue 1 : Le SM CAEN est tombé sur une AS MONACO naviguant sur une autre planète vendredi soir. Et comme Toulouse l'a emporté, les Malherbistes ne comptent plus que 3 points d'avance sur la zone rouge...

Tendance Foot : les sprints lancés, de la L1 à la DHR ! Impossible de lire le son.

National-CFA2 : L'US AVRANCHES se rapproche du maintien après 5 points pris sur les trois dernières sorties. Pour commenter cette semaine plutôt positive, Romain CABON était en direct avec nous. Retrouvez également les résultats et classement dans les groupes de CFA2 comptant des représentants bas-normands.

DH-DSR-DHR : La totalité de la DH en mouvement, la moitié de la DSR en grand danger, ou encore les premiers pas essentiels dans les trois groupes de DHR, retrouvez l'intégralité des résultats du week-end avec en plus cette semaine, l'interview en sortie de terrain de Yann MESNIL-LETELLIER, entraîneur du FC Agon-Coutainville qui a relancé la course au titre en DHR1 ainsi que le live de Bourguébus avec Jean-Michel AUBERT, président amer d'un club promu en danger de relégation en DSR...