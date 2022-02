Ségrie-Fontaine : second rallye nature de la vallée de la Rouvre

Ce rallye nature consiste en un grand jeu de piste pour les petits et les grands. Réparti sur 8 kms, il permet de traverser différents milieux naturels et de superbes paysages, à condition de retrouver son chemin, puisque lecture de carte, utilisation de la boussole et messages codés seront au rendez-vous.

Pratique :

Avant le 17 avril : 8€ par équipe

Le jour même : 10€ par équipe

Bulletin d'inscription ICI

Départs échelonnés entre 10h et 11h à partir du parking de la maison de la rivière à Ségrie-Fontaine. Prévoir son pique-nique, de l'eau et des chaussures de randonnée ou de sport.

Ecoutez, Valérie Daumail, animatrice nature et organisatrice de l'événement.