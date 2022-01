Paris (AFP). Nina Companeez, réalisatrice des Dames de la côte, est décédée

Elle aura marqué la télévision et le cinéma français: Nina Companeez, réalisatrice des "Dames de la côte", de "L'Allée du roi" ou de "Faustine et le bel été", est décédée jeudi à Paris des suites d'une longue maladie, après plus de cinquante ans de carrière. Elle était âgée de 77 ans. "C'était une femme totalement imprégnée de son époque, qui parlait si bien des femmes", a déclaré à l'AFP l'acteur Samuel Labarthe, qui avait tourné avec elle dans "L'Allée du roi". "Elle laissera une empreinte à travers ses films comme +Les Dames de la côte+ ou +L'Allée du roi+. C'était une grande dame de la télévision", a-t-il ajouté. Le groupe France Télévisions a également salué une "personnalité marquante de la télévision publique", qui "a toujours su allier dans ses réalisations une exceptionnelle exigence de qualité et le rassemblement des plus larges publics". "Nina Companeez avait également le talent de repérer et valoriser les acteurs tels que Dominique Blanc, Fanny Ardant, Didier Sandre, Bernard Giraudeau ou encore Eric Ruf", a poursuivi le groupe dans un communiqué. Pour la présidente du CNC Frédérique Bredin, cette réalisatrice de grandes sagas "avait su transmettre sa passion pour l'Histoire à travers son oeuvre". Née le 26 août 1937 à Boulogne-Billancourt (Haut-de-Seine), Nina Companeez est la fille de Jacques Companeez, scénariste sur près de cent films dont "Casque d'or" avec Simone Signoret. Issue d'une famille juive qui avait fui la Russie en 1919 pour Berlin avant d'émigrer en France en 1936, elle commence sa carrière dans le cinéma comme monteuse en 1956. Elle devient scénariste pour Michel Deville à la fin des années 50 avec "Ce soir ou jamais". C'est le début d'une collaboration qui durera dix ans, le temps de douze films, de "Benjamin ou les mémoires d'un puceau" à "Raphaël ou le débauché", en passant par "L'Ours et la poupée" avec Brigitte Bardot. - "Films de qualité pour tous" - C'est en 1971 qu'elle réalise son premier film pour le cinéma, "Faustine et le bel été", avec Muriel Catala, Maurice Garrel et Francis Huster. Suit en 1973 "L'Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot trousse-chemise", avec Francis Huster et Brigitte Bardot dans son dernier rôle au cinéma. Elle tournera encore "Comme sur des roulettes" (1977) et "Je t'aime quand même" (1994). Mais c'est surtout à la télévision qu'elle s'illustre comme réalisatrice à partir de la fin des années 70. Elle met en scène une première série à succès avec André Dussolier et Annie Duperey en 1978, "Un ours pas comme les autres". Puis, en 1979, elle triomphe avec "Les Dames de la côte", mini-série en cinq épisodes sur des destins de femmes, avec Denise Grey, Françoise Fabian ou Fanny Ardant, qui dépeint la vie de trois familles bourgeoises bouleversée par la Première guerre mondiale. Suivront d'autres téléfilms, dont le célèbre "L'Allée du roi" en 1995, avec Dominique Blanc et Didier Sandre, adaptation du roman de Françoise Chandernagor sur l'ascension à la cour de Louis XIV de Madame de Maintenon. "J'aime raconter comment les événements de la grande Histoire agissent non seulement sur le destin des gens mais aussi sur leur vision du monde", expliquait Nina Companeez au journal La Croix en 2008. Elle tourne aussi "Un Pique-nique chez Osiris" (2001), nouvelle histoire de femmes en costumes avec Dominique Blanc, "A la recherche du temps perdu" (2011) avec Didier Sandre, Dominique Blanc et Eric Ruf, ou "Le Général du roi" (2013) avec Samuel le Bihan.

