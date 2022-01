"Chaque fois que l'odeur de la poudre me vient aux narines, je repars au combat", lâchait Louis Mexandeau en préambule de son propos, ce jeudi 9 avril. "La réunification, c'est aussi un combat. Nous avons besoin de cette détermination et de volonté politique."



Associé à Antoine Casini, le Mitterrandien entend relancer, au lendemain des élections départementales, le débat sur la place de chacun dans la future Normandie. Un débat qui paraît déjà enterré. "Nos voisins installent Rouen comme capitale normande comme si c'était naturel. Non, ce n'est pas naturel", relève le conseiller départemental :





"Il n'y a rien de naturel à faire de Rouen la capitale de la Normandie", dit l'ancien ministre Mexandeau

"C'est parce que nous sentons une, comment dire, résignation ? ou en tout cas un sentiment d'acceptation du fait accompli, que nous voulons réaffirmer la pertinence et la légitimité à faire de Caen la capitale", déclarent-ils ensemble. Ils invitent ainsi à un débat public, "bien plus ouvert qu'il ne l'a été jusqu'à présent.""Il n'y a rien de naturel à ce que Rouen devienne la capitale de la Normandie réunifiée", lance même Louis Mexandeau, pour qui la ville accuse d'importantes lacunes. "Rouen est une ville enclavée, aux communications difficiles, avec des rues encombrées. C'est une ville polluée, qui ne serait qu'une annexe francilienne à l'ouest. Et que deviendrait la Manche ? Un autre Finistère", dégaine ainsi l'ancien ministre.En revanche, Caen "serait une capitale de plein droit". Elle est, selon Louis Mexandeau, "mieux placée quand on parle d'avenir. La recherche, la formation ou les nouvelles technologies, ce sont nos spécialités. Nous n'avons pas à rougir face au pouvoir industriel de la Haute-Normandie."L'ancien ministre souhaite ainsi convaincre jusqu'au maire de Rouen, Yvon Robert, de rejoindre sa position :