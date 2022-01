Paris (AFP). Mathieu Gallet, PDG de Radio France: je ne lâcherai rien sur mes convictions

"J'ai encore quatre ans de mandat et pendant quatre ans, je ne lâcherai rien sur (mes) convictions", a lancé mercredi le président de Radio France Mathieu Gallet, juste avant un CCE crucial, au 21e jour d'une grève qui paralyse les antennes publiques. M. Gallet répondait aux questions des députés de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée, qui l'a auditionné juste avant un Comité d'entreprise extraordinaire où il doit présenter son plan stratégique, comprenant notamment quelque 300 suppressions d'emplois. Devant une quinzaine de députés qui lui demandaient des comptes, il a défendu ses projets, en particulier le développement du numérique, le rajeunissement des audiences et l'extension du réseau de France Bleu, et martelé: "Je vais continuer sur ce projet, le défendre, le mettre en place avec les collaborateurs". Interrogé sur la grève, la plus longue dans la radio publique depuis mai 68, il a répondu: "ma conviction est que les salariés de Radio France dans leur grande majorité sont pour" ce projet. "Je reçois des messages, notamment des gens de France Bleu, qui me disent +tenez bon+, qui me renforcent dans ma conviction". "Je dois fendre l'armure pour porter cette conviction devant les salariés". "Si cette grève a été utile à quelque chose, c'est à réaliser qu'il y a des problèmes dans le dialogue social. On aura peut-être besoin d'une intervention extérieure pour nous aider sur le retissage du dialogue social", a-t-il ajouté, laissant ainsi la porte ouverte à la nomination d'un médiateur. Les syndicats font de cette nomination un préalable à la levée de la grève et ont demandé à la ministre de la Culture Fleur Pellerin elle-même de jouer ce rôle. Au moment même où Mathieu Gallet s'exprimait devant les députés, l'intersyndicale de Radio France a publié un communiqué intitulé "ne rien lâcher".

