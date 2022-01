Paris (AFP). Rugby: France-Angleterre, acte II

Deux semaines après le spectaculaire "Crunch" dans le Tournoi, Anglais et Français se retrouvent samedi et dimanche en quart de finale de la Coupe d'Europe, avec les Irlandais du Leinster en arbitre pour la victoire finale. Battue à Twickenham le 21 mars (35-55), la France bénéficie cette fois de l'avantage du terrain puisque Clermont (face à Northampton), Toulon (contre les Wasps), à la recherche d'un inédit triplé européen et le Racing-Métro (opposé aux Saracens) joueront tous à domicile. Mais dans ce duel entre les deux puissances financières du rugby européen, qui sont allées ensemble au bras de fer l'an dernier pour obtenir une refonte de la compétition à leur profit, les Anglais ont l'avantage du nombre: ils comptent quatre clubs (en ajoutant Bath, en déplacement au Leinster) dans le grand huit européen pour la deuxième fois de leur histoire après 1998. Depuis, le paysage européen a évolué, avec l'apparition de nouveaux mastodontes, comme Toulon, Clermont, les Saracens et le Leinster: ces quatre formations étaient ainsi déjà présentes en quarts la saison dernière, et l'ASM comme les "Sarries" sont même sortis de la phase de poules cet hiver pour la quatrième année de suite (la troisième pour le RCT). - 'Nouveaux riches et anciens ténors' - Face à eux, le double tenant du titre toulonnais donc, le Leinster triple vainqueur de l'épreuve (2009, 2011 et 2012) ainsi que Bath (titré en 1998) et les Wasps (vainqueurs en 2004 et 2007), deux anciens ténors presque miraculeusement en quarts après avoir subi deux défaites d'entrée lors des poules, une première dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Le Racing-Métro, seule équipe invaincue de la phase préliminaire, dispute lui le premier quart de finale européen de son histoire, tandis que Northampton, couronné en 2000, n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 2011. Les "Saints", meilleure attaque de la compétition (25 essais marqués) et leaders incontestés de la Premiership (14 points d'avance sur leur dauphin), n'auront pas la partie facile s'ils veulent accéder au dernier carré. Privés de leur ailier international gallois et meilleur marqueur de la compétition George North (7 essais), ils devront ainsi gravir samedi (18h45) le volcan Clermont, invaincu dans son antre de Marcel-Michelin en Coupe d'Europe depuis 22 matches et un revers à l'automne 2008 contre Sale. Mais les Auvergnats devront eux faire sans leur charnière Morgan Parra-Camille Lopez, que le Tournoi a laissée sur le flanc. - 'Leinster, l'exemple du Munster' - Comme l'ASM, Toulon sera privé dimanche contre les Wasps (16h15) de son buteur numéro 1, l'arrière international gallois Leigh Halfpenny. Les Varois enregistrent cependant les retours de plusieurs cadres (Bakkies Botha, Delon Armitage et Matt Giteau, qui devrait débuter sur le banc) et partent largement favoris. La grosse cote est donc du côté des Londoniens exilés à Coventry, dont l'ouvreur vétéran Andy Goode (35 ans), vieille connaissance du championnat de France, sera remplaçant. Le puissant numéro 8 Nathan Hughes est, lui, suspendu après avoir mis K.O North. Le match entre le Racing et les Saracens dimanche (13h45), deux nouveaux riches du rugby européen grâce aux fonds de leur propriétaires (Jacky Lorenzetti côté français, Nigel Wray chez les Anglais), paraît plus équilibré entre deux équipes aimant marquer physiquement leur adversaire. On devrait en revanche a priori assister à davantage de folie samedi lors de Leinster-Bath (16h15) entre des Anglais emmenés par la fougue de leurs jeunes arrières internationaux anglais (George Ford, Jonathan Joseph et Anthony Watson) et des Irlandais toujours joueurs. Au Leinster de prouver que le déclin des clubs irlandais n'est que conjoncturel: ils étaient trois en quarts de finale la saison dernière et ne compte qu'un seul représentant à ce stade pour la première fois depuis 2008. Il s'agissait du Munster, qui était cependant allé au bout

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire