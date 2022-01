Paris (AFP). Election des présidents de départements: exit Jean-Michel Baylet

Des fausses notes à gauche, un quasi sans-faute à droite: les premières élections de présidents des départements, jeudi matin, ont confirmé la large victoire de l'opposition au scrutin de dimanche dernier, à l'exception notable du Tarn-et-Garonne où Jean-Michel Baylet a dû céder la place à un élu soutenu par la droite. Dimanche, l'UMP et l'UDI ont fait basculer à droite 25 départements détenus par la gauche, et doivent normalement se retrouver jeudi soir aux commandes de 66 départements. Ce pourrait être 67. Le candidat à la présidence départementale du Tarn-et-Garonne soutenu par la droite, Christian Astruc, pourtant classé divers gauche, a été élu au premier tour face à Marie-Claude Nègre (PRG), soutenue par M. Baylet, qui ne s'est pas représenté après 30 ans passés à la tête du département. Dimanche soir, la gauche avait remporté 14 des 30 sièges, à égalité avec la droite, et le sort de la majorité départementale était entre les mains du binôme constitué par Christian Astruc et Marie-José Mauriège. Autre accroc à gauche non loin de là, dans le Lot, où le président socialiste sortant du conseil général, Serge Rigal, a été réélu en battant nettement une autre socialiste, Geneviève Lagarde, pourtant désignée en décembre comme leader par les militants. Outre le Tarn-et-Garonne, le vote des Français le 29 mars n'avait pas dégagé de majorité nette dans le Vaucluse, le Gard, l'Aisne et la Lozère. Dans les trois premiers de ces quatre départements, l'élection se faisait sous la pression des élus du Front national, susceptibles de jouer les arbitres. Il n'en a rien été dans le Vaucluse. A Avignon, l'UMP Maurice Chabert, 71 ans, a été élu au bénéfice de l?âge, droite et gauche ayant obtenu le même nombre de voix lors des trois tours, devant le candidat du FN Hervé de Lépinau, qui a reçu le soutien des quatre conseillers de la Ligue du sud, classée à l'extrême droite. En Corrèze, où il n'y avait pas de suspens, Pascal Coste, 48 ans, seul candidat en lice après la nette victoire de l'UMP dimanche, a été désigné dès le 1er tour (26 voix sur 38). Dans le département de François Hollande, il succède au socialiste Gérard Bonnet. - Dans l'Eure, un président de 28 ans - Dans le Pas-de-Calais, où les socialistes ne pouvaient cette fois se prévaloir que d'une majorité relative en raison de la percée du FN, la gauche a fait bloc pour porter à la présidence Michel Dagbert (PS) dès le premir tour. Alors qu'en vertu de la parité, le nombre de conseillères départementales est désormais égal à celui des conseillers, seules six femmes, selon un pointage provisoire, ont été élues dans la matinée. Parmi elles, Martine Vassal (UMP) dans les Bouches-du-Rhône, Nathalie Sarabezolles (PS) dans le Finistère, Nassimah Dindar (UDI, sortante) à La Réunion. En Haute-Vienne, un socialiste succède même à une femme du même parti, Jean-Claude Leblois, 61 ans, prenant la suite de Marie-Françoise Pérol-Dumont, qui ne se représentait pas. Plusieurs parlementaires ont d'autre part été élus ou réélus président de Conseil général, et devront choisir entre ces deux mandats en 2017. Parmi eux Patrick Devedjian (UMP, Hauts-de-Seine), Henri Emmanuelli (PS, Landes), Damien Abad (UMP,Ain), Eric Ciotti (UMP, Alpes-maritimes), Philippe Martin (PS, Gers). Cette élection voit toutefois l'avènement d'une nouvelle génération. Elu à la tête de l'Eure à 28 ans seulement, l'UMP Sébastien Lecornu sera le plus jeune président de Conseil départemental de France. A noter encore la réélection du seul président communiste, Christian Favier, dans le Val-de-Marne. Dans l'Allier, confirmant le vote de dimanche dernier, le divers droite Gérard Dériod a battu de justesse le sortant communiste Jean-Paul Dufrègne.

