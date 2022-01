Jean-Léonce Dupont réélu président du Conseil départemental du Calvados

Sa réélection ne faisait aucun doute. C'est désormais chose fête. Le président sortant du Conseil départemental du Calvados, Jean-Léonce Dupont (UDI), conserve son poste. Il a été réélu à une assez large majorité de 34 voix (sur 50). 14 voix sont allés à Gilles Déterville, candidat pour l'opposition. Souffrant, le conseiller départemental de Lisieux, Bernard Aubril était absent et n'a donc pas pu exprimer son vote. Un vote a également été considéré comme nul car entaché d'une écriture.

Pour rappel, le Conseil départemental du Calvados compte désormais 36 conseillers départementaux issus de la majorité de centre-droit et de la droite, et 14 conseillers du Parti socialiste et autres groupes politiques apparentés à gauche.