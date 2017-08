Sotteville-les-Rouen  : vol dans la cour d'une entreprise

Un seul des deux individus accusés de vol dans une entreprise est présent à l'audience de ce jour, mercredi 9 août 2017.

À Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), dans la nuit du 5 au 6 juillet 2016, un homme pénètre dans la cour de l'entreprise Lacroix SARL. Il y a là un cabanon qui sert de remise pour les ouvriers qui y prennent leurs repas, et un container dans lequel est entreposé du matériel professionnel. Il fracture la porte du container mais est rapidement repéré et arrêté par une équipe de surveillance. Aux enquêteurs, il dit que le grillage qu'il a enjambé pour entrer dans les lieux était déjà cassé et qu'il n'était là que pour boire en fêtant son anniversaire.

Il prétend n'avoir rien volé et accuse son acolyte, absent à la barre, d'avoir eu de mauvaises intentions. "Je reconnais avoir fracturé la porte du container", se contente-t-il de dire. Son casier judiciaire comporte douze mentions pour vols et violences avec arme. Pour le Ministère Public, "le prévenu minimise son rôle dans l'effraction et ses explications sont contradictoires". En l'absence de défense et après délibération, le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) le condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis simple.

