Mondeville. Le festival d'arts urbains anime la ville

Du 29 mai au 17 juin 2017, le festival d'arts urbains "Out!" anime la ville de Mondeville (Calvados). Une première édition, pleine de promesses.

Les artistes urbains animent Mondeville (Calvados). Jusqu'au 17 juin 2017, la ville organise son premier festival d'arts urbains, "Out". Grâce aux artistes et aux jeunes de la ville, intéressés par cette culture, Mondeville devient pendant quelques jours une galerie vivante. "Le but est de faire en sorte que l'art contemporain s'intègre dans la ville et touche les habitants", explique Bertrand Havard, maire adjoint en charge de la culture.

Un échange enrichissant

Les professionnels et les amateurs se retrouvent pour échanger et partager leur passion. "C'est un échange qui est toujours enrichissant pour tout le monde". Parmi les événements proposés, la customisation de cabines téléphoniques transformées en bibliothèques, par l'artiste Alice Dufay; des artistes et des jeunes écoliers vont réaliser sur leur temps périscolaire une fresque monumentale. Des oeuvres vont également envahir l'hôtel de Ville mais également les quartiers Charlotte Corday et le Plateau.

Un accès gratuit à la culture

"Tout le festival est bien évidemment gratuit et par ce biais-là c'est également un accès à la culture que nous offrons aux Mondevillais". Les associations également s'emparent des lieux populaires de la ville, comme le parc du Biez. "Elles feront des interventions urbaines et végétales". Sculptures, origami ou encore land art sont au programme.

Pratique. Du lundi 29 mai au samedi 17 juin, Festival d'arts urbains de Mondeville. Renseignements sur www.mondeville.fr