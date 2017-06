A la découverte des jeux de l'Antiquité à Vieux-la-Romaine

Inaugurée le 19 mai 2017 au musée de Vieux-la-Romaine (Calvados), l'exposition "Jeux et jouets dans l'Antiquité" présente un ensemble exceptionnel d'objets : hochets ou encore jouets à roulettes, la collection montre à quel point les jeux d'hier sont encore actuels.

Poupées articulées, jeux d'adresse ou encore dînette, les objets présentés au Musée de Vieux-la-Romaine dans le cadre de l'exposition "Jeux et jouets dans l'Antiquité" montrent une même réalité: le jeu était bel et bien présent dans la société antique. "Les visiteurs seront touchés par les hochets, les jouets à roulettes, les poupées articulées ou encore une petite sandale en cuir du musée des Beaux-Arts de Lyon, présente Xavier Savary, attaché de conservation du Patrimoine. Il est frappant de voir à quel point les jeux et les jouets antiques font encore partie de notre vie quotidienne. Si certains ont disparus, d'autres ont accompagnés notre plus tendre enfance". La collection regroupe des objets venant de musées prestigieux comme le musée du Louvre, le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye ou encore les musées royaux de Bruxelles.

A vous de jouer !

Le musée invite par ailleurs le public à jouer, à son tour, au coeur de l'exposition. Des reproductions de jeux antiques ont ainsi été réalisées et mises à la disposition des visiteurs, les invitant à la manipulation. A vous de jouer !

Pratique. Du 20 mai au 3 décembre au Musée de Vieux-la-Romaine. Tarifs: gratuit -18 ans, 3€, 5€. Tél. 02 31 71 10 20

