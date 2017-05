Festyland : les Vikings débarquent !

Durant le long weekend de l'Ascension, le Parc Festyland (Calvados) organise un grand weekend à l'ambiance "viking". Petite présentation.

Un univers viking peuple depuis longtemps les allées de Festyland: pour le weekend de l'Ascension, le parc d'animation y consacre activités et animations afin de faire découvrir au public les habitudes de ces lointains ancêtres...

4 jours de festivités

Les petits et grands curieux sont invités à découvrir l'univers fascinant des lointains ancêtres des Normands. Au programme de ces 4 jours exceptionnels : des échassiers, un campement viking, des artisans, des guerriers en plein combat (!) mais aussi un atelier de maquillage pour ceux qui souhaiteraient ressembler le plus possible à ces hommes venus du Nord... La musique et les légendes seront également mises à l'honneur ainsi que des déambulations dans les allées du parc.

Pratique. Du 24 au 28 mai au Parc Festyland de 11 à 18 heures. Informations pratiques et tarifs sur le site internet wwww.festyland.com Tél. 02 31 75 04 04

