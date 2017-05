Le Havre : 500 ans en toute sécurité

La sous-préfecture du Havre (Seine-Maritime) et la ville du Havre ont présenté vendredi 19 mai 2017 les mesures spécifiques qui ont été prises pour assurer la sécurité de tous pendant les festivités des 500 ans de la ville, en particulier sur les grandes manifestations.

Des centaines de milliers de personnes sont attendues du 27 mai au 8 octobre 2017 dans la Cité océane pour profiter du programme d'Un été au Havre, les festivités consacrées aux 500 ans de la ville. Le sous-préfet du Havre François Lobit et l'adjointe au maire en charge de la prévention et de la sécurité Agnès Firmin-Le-Bodo ont présenté les grands principes des dispositifs de sécurité et de secours vendredi 19 mai 2017.

Des mesures spéciales pour les grands rassemblements

Tout l'enjeu est d'assurer la sécurité pour les grands événements populaires qui attireront la foule par milliers pendant les 500 ans, à savoir : la Magnifik parade le 27 mai 2017 pour le lancement des festivités, puis Royal de Luxe, les Grandes Voiles du Havre, le LH Forum et enfin la transat Jacques Vabres en novembre 2017.

Les grands principes déclinés pour chacun de ces événements sont les mêmes : des zones de spectacles fermées à la circulation des véhicules avec un accès des piétons filtré aux entrées des périmètres, des dispositifs anti-voiture bélier (pour se prémunir contre une attaque comme celle de Nice le 14 juillet 2016), et un passage des secours assuré par certains carrefours identifiés et tenus par la police nationale.

Une circulation restreinte pour la journée inaugurale

Le 27 mai 2017 marque le début des festivités. Dans le centre-ville qui accueille le départ de la Magnifik parade, le stationnement est interdit place de l'hôtel de ville, avenue Foch et sur le parking de la plage dès mardi 23 mai 2017. Le parking de l'hôtel de ville sera fermé le 27 mai 2017.

Par ailleurs, la circulation générale dans le secteur de l'hôtel de ville jusqu'à la plage où a lieu le concert est interdite dès 15h. Le tramway s'arrête à la gare dès 15h pour ne reprendre une desserte normale qu'après le concert pour le retour des spectateurs.

Des effectifs de sécurité renforcés

En plus du dispositif de sécurité mis en place par la ville du Havre pour la journée inaugurale, 150 policiers supplémentaires sont mobilisés. Les effectifs des casernes de pompiers sont renforcés ainsi que ceux des services des urgences du groupe hospitalier du Havre. Un poste de commandement opérationnel est activé sous la responsabilité du sous-préfet pour coordonner les secours en cas de besoin.

A LIRE AUSSI.

Devenez bénévoles pour l'ouverture des 500 ans du Havre