Une maison à bas prix, c'est une maison bien pensée

Pour offrir des maisons à des prix bas autour de 80 000 euros, les constructeurs se forcent à utiliser des procédés bien rodés qui permettent les économies d'échelle.

La France demeure l'un des pays de l'Union européenne où le taux de propriétaires de leur logement principal est le plus bas d'Europe, autour de 60% des foyers. Pourtant sur le terrain, des constructeurs offrent des solutions dans le neuf à partir de 80 000 € pour 70 m². Sans le terrain bien sûr ! C'est le cas des Maisons Phénix, avec une entrée de gamme à 78 900 € qui offre un logement avec deux chambres. "Et pour ceux qui peuvent se projeter, au moment de la réflexion, nous envisageons déjà une extension lorsque le ou les acquéreurs auront de nouvelles capacités d'investissement", présente Emilie Vincent, assistante marketing du groupe Geoxia. Histoire de réaliser aussi des économies en limitant les coûts d'un agrandissement possible quand il s'agira de voir un peu plus grand si besoin.

La bonne gestion du temps

Pour bénéficier de tarifs bas, il faut le plus souvent accepter de choisir des plans standards et éviter les options. Aussi, les constructeurs proposant des maisons à bas prix misent sur des matériaux rapides à installer, à l'image des plaques de béton qui viennent s'arrimer à une structure en acier. "Et ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des produits de qualité, bien au contraire puisqu'il nous faut par exemple répondre aux normes environnementales RT 2012, et demain RT 2020".

Ce type de maison peut être réalisé en cinq mois, contre un an plus traditionnellement, ce qui n'est pas sans avoir une incidence positive sur le prix final, les délais, et donc le temps de travail, étant réduits. Aussi, les constructeurs misent sur un système bien rodé, où les artisans ou les salariés embauchés sur les chantiers connaissent parfaitement la construction à laquelle ils participent. Là encore, les économies de temps, et donc d'argent, sont au rendez-vous.

