Calvados. Il cultive, consomme et revend des champignons hallucinogènes

Le 08 janvier 2017 à 09:00 Par : Joëlle Briant

Jeudi 5 janvier 2016, un jeune homme, âgé de 23 ans, dealer et consommateur de cannabis, de cocaïne et de champignons hallucinogènes, a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Sa compagne, âgée de 25 ans était poursuivi pour détention et consommation. Les faits se sont produits à Caen en 2015 et 2016.