Japon : au coeur d'une culture millénaire

Pourquoi le Japon ? Après l'exposition sur New York l'an passé, les organisateurs ont voulu présenter une autre destination qui interpelle les gens. L'exposition "Le Japon, entre tradition et modernité", une exposition authentique et respectueuse des savoir-faire du pays a été préparée pour l'occasion.

Des cultures proches

Un gros travail scénographique a été fait pour retranscrire cette culture multi-millénaire. Le parcours débute avec des éléments du Japon traditionnel pour finir sur l'univers psychédélique du manga. Du temple shinto bordé de lions en pierre à l'avenue des mangas en passant par la maison des samouraïs, cette exposition vous fait voyager, du Japon ancestral aux modes actuelles.

Une exposition qui montre en filigrane que les cultures française et japonaise sont des cousines proches. Alexandre Cavalli, commissaire de l'exposition, explique : "La France et le Japon sont deux cultures différentes, pourtant, on leur trouve des points communs, en ce qui concerne la recherche du beau et de l'esthétisme. Il ne faut pas oublier que nos deux cultures se sont inspirées mutuellement au cours de l'histoire."