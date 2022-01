Rouen : tout le monde il est bio

Fini le temps des petites boutiques pour bobos. Le bio se développe et se démocratise. Le géant Biocoop vient de lancer son drive au mois de février. Alternoo, après ses débuts sur le Web, ouvre son magasin mi-avril. Quant à Planète Bio, après avoir ouvert trois magasins à Bois-Guillaume, Dieppe et Barentin, il opte pour un déménagement qui doit avoir lieu en mai.

500m2 d'espace de vente

"Nous allons nous installer à l'ancien Jardiland, explique Richard Gilles, l'un des sept co-gérants. Nous allons passer de 180m2 à 500m2". Une ouverture prévue le 4 mai et qui n'est pas le fruit du hasard. "Cela fait deux ans que le magasin de Bois-Guillaume arrive à saturation. Nous n'avons pas suffisamment d'espace de vente et l'été, c'est une vraie fournaise car nous ne pouvons pas installer de climatisation à cause des bureaux qui sont au-dessus." Alors quand l'occasion s'est présentée de s'installer dans un local plus grand, les co-gérants n'ont pas hésité. Et pour eux, pas de problème de clientèle. "Le nouveau Planète Bio sera à 500m de l'ancien, on sait que les clients vont nous suivre. D'autant que l'on sera sur un axe passant et visible, tout le contraire de l'emplacement actuel." Un déménagement possible notamment grâce à la marge de progression de 10% réalisée chaque année par l'enseigne.

Du côté de Biocoop, situé route de Paris à Amfreville-la-Mi-Voie, pas de déménagement à l'ordre du jour mais du changement puisque l'enseigne a récemment ouvert son drive. "Cela résulte surtout d'une demande de la population", précise le gérant Pascal Malagoli. Là encore, les motivations sont louables. "Nous voudrions nous servir de cet outil pour servir les groupements d'achat. Beaucoup de clients se rassemblent et mutualisent les moyens de transport. Cela permet de créer du lien." Dans un avenir proche, le gérant souhaiterait également proposer la livraison sur une zone définie. "L'objectif serait que la livraison se fasse avec un moyen écologique." Évidemment, cette prestation entraînerait un coût supplémentaire pour le consom'acteur, mais lui permettrait de faire ses courses depuis son domicile.

Du Web au réel

Un concept proposé depuis 2011 par Alternoo, l'épicerie en ligne bio et locale. Benjamin de Coster et son associé permettent à leurs clients de commander leurs courses en ligne et de les livrer à leur domicile, tout en privilégiant les filières courtes.

Un concept qui séduit les Rouennais mais qui ne répond pas à toutes les attentes. "Le délai entre le jour de commande et le jour de livraison ne convient pas à tout le monde", analyse Benjamin de Coster. Les associés ont donc décidé d'ouvrir un espace de vente mi-avril rue Alsace Lorraine afin de permettre à tous de bénéficier de produits frais.

Une alimentation qui semble vouloir prendre le chemin de nos assiettes à tout prix. Le bio se développe et devient donc plus abordable. Prochaine étape: la multiplication des restaurants bio?