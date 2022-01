Musique à Caen : découvrez le nouvel EP de Malo'

A tout juste 20 ans, Malory Legardinier, alias Malo’, possède déjà un riche parcours musical. Si les français l'ont découvert en 2013 grâce au succès de la chanson "Paradise" de la jeune belge Noa Moon, c'est en Australie, en 2011, que le parcours de ce jeune auteur, compositeur et musicien a réellement commencé.

Parti en Australie pour y retrouver une mère qu'il n'a jamais vraiment connue, il y enregistre son premier album, le prometteur The Old Way et part en tournée avec le père d'Angus & Julia Stone. A son retour en France, début 2013, le jeune autodidacte écrit les chansons qui composeront son second album, Be / Etre.

A l'image de son auteur, l'écriture de Malo' est atypique. Doté d'un vrai sens de la mélodie, il offre dans ses morceaux, poésie et sensibilité, mêlant arrangements pop et folk. Actuellement en tournée dans toute la France, pour les premières parties de Charlie Winston, ce jeune dandy caennais vient tout juste de dévoiler son nouvel EP Let It Go, dans lequel on retrouve quatre bijoux d'élégance et de composition.