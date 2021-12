La Cie des Femmes à Barbe : le grand frisson des singeries du jeudi

Pièce unique, inspirée par un genre théâtral précédant l'avènement du film d'épouvante et du thriller, Le grand frisson, est le tout nouveau spectacle de la Cie inauguré ce jeudi au Muséum de Rouen. La Cie, invitée régulièrement par le Muséum, s'illustre encore par son sens de l'humour, l'imagination de ses membres et la complicité évidente qui les unis.

Animé par un maître de jeu et son assistante, le spectacle évolue au cours de la soirée de manière interactive. Le public est d'abord invité à donner un titre à la pièce et à établir des liens entre les quatres personnages principaux. Avec ces quelques éléments, bien sûr improbables, les acteurs réussissent à nous surprendre par la facilité avec laquelle ils brodent des personnages complexes et des intrigues audacieuses. En quatre tableaux, les ressorts de la pièce évoluent grâce aux idées du public et au hasard, puisque après avoir ,grâce au tarot, fournit quelques traits de la personnalité des protagonistes, l'assistante du maître de cérémonie manipule une roue du destin pour selectionner à chaque étape une nouvelle option de jeu.

C'était donc en Ecosse que se déroulait ce premier épisode du Grand Frisson, une pièce baptisée "Attention au Whisky" ou d'obscures histoires d'héritage et de maltraitance venaient noircir admirablement le tableau.

Dans une ambiance musicale angoissante, d'orgue et d'accordéon, les comédiens nous ont embarqué dans un univers fantaisiste, effrayant et drolatique jusqu'à un final brutal et barbare dans la pure tradition du grand-guignol: un spectacle cathartique et terriblement enthousiasmant.

