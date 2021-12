Pompei (Italie) (AFP). La Villa des Mystères à Pompéi rouverte aux visiteurs

Les visiteurs de Pompei pourront de nouveau admirer les fresques de la somptueuse Villa des Mystères, qui a été entièrement rouverte vendredi après deux ans de travaux dans la cité ensevelie du sud de l'Italie. "Nous tournons une nouvelle page à Pompei", a déclaré le ministre italien de la Culture, Dario Franceschini, après des dizaines d'années de mauvaise presse, alors que la cité ensevelie, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, partait en morceaux. Construite au deuxième siècle avant Jésus-Christ, l'élégante Villa des Mystères est l'une des 100 demeures découvertes dans la zone du Vésuve et certainement une des mieux conservées. Son nom vient de la grande fresque du triclinium (salon) peinte vers 70/60 avant JC, représentant un rite dionysiaque mystérieux d'initiation des femmes au mariage. La restauration des mosaïques a demandé trois mois de fermeture complète de cette villa qui présente également de belles salles de réception, ainsi qu'une presse à vin, révélant la richesse de l'ancien propriétaire. Un moulage d'un des corps découverts sous la cendre dans la villa est également exposé. La restauration a été lancée en mai 2013 et devait surtout remédier aux dégâts causés par les méthodes de conservation à la cire appliquées dans les années 1930 sur les fresques. Trois autres projets similaires ont été menés à bien l'année dernière, et 13 autres sont en cours, selon M. Franceschini, qui s'est félicité des 200.000 visiteurs supplémentaires comptabilisés en 2014. Le site de Pompei, situé à quelques kilomètres de Naples et mondialement célèbre, représente pour les Italiens les dizaines d'années de mauvaise gestion de nombreux joyaux du patrimoine du pays, ainsi que les dommages causés par les coupes dans les budgets de la culture suite à la crise de 2009. L'Unesco avait lancé l'alerte en 2013 face aux défaillances de l'Etat italien et aux dommages causés par la lumière à Pompéi. Ensevelie sous les cendres par l'éruption du Vésuve le 24 août 79, la ville constitue l'ensemble le mieux conservé d'une ville de l'époque romaine.

