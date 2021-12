Laurie Dujardin veut son équipe de football américain à Caen

Le déclic, elle l'a eu l'été dernier, à l'occasion d'un voyage en Californie. Déjà mordue de sports US, la Caennaise Laurie Dujardin en a alors profité pour parfaire sa connaissance du football américain, avec une seule idée en tête : intégrer une équipe dès son retour en Normandie. Si tôt rentrée, cette étudiante en master de géographie a alors pris contact avec le coach des Conquérants de Caen qui lui a tout de suite proposé de participer à un entraînement. "Je pensais alors que j'allais me retrouver avec des filles, mais il y en avait pas une seule", concède la native de Bernay, aujourd'hui âgée de 21 ans. "J'ai alors rapidement décidé de monter une section féminine." Pour l'heure, elles ne sont que quatre à former l'équipe des Conquérantes. Pour jouer, apprendre et progresser, elle dispute des matchs non officiels avec l'équipe junior masculine, dont le prochain contre Bayeux, dimanche 29 mars.

Etre au complet en septembre

"Notre objectif, c'est d'être 16 filles pour septembre prochain afin de pouvoir s'inscrire au Challenge féminin, un championnat de France dont la première édition commence ces 28 et 29 mars avec une poule Nord et une poule Sud". Pour s'inscrire, les Conquérantes pourraient compléter leur rang avec des joueuses d'une autre section féminine en Normandie, comme le font actuellement leurs homologues d'Aix-en-Provence avec le club de Montpellier. "Nous proposons des initiations tous les mardis de 18h20 à 20h30 au stade Caen Sud". Le football américain a ceci d'intéressant qu'il nécessite une grande variété de profils. "Toutes les femmes sont les bienvenues".

Pratique. Conquérants-de-Caen sur Facebook ou par téléphone à 06 22 04 18 28