Gonneville-en-Auge : 153 000 € avait été détournés par l'ex maire

Anne-Marie Trével, ex-maire de Gonneville-en-Auge dans le Calvados a été jugé jeudi 11 mars pour avoir détourné 153 000 €. Les fonds étaient ceux de l'association Rivages de France, le maire en était la secrétaire comptable à temps partiel depuis novembre 2003. Un an après son embauche, elle avait commencé à détourner l'argent à son profit, accro au jeu, elle a tout dépensé au casino. Les faits ont été découverts en 2006.

L'association réclame 28 700 € en plus des 153 000 € détournés, le ministère public, lui, requiert deux ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Le délibéré aura lieu le 7 avril.