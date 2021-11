Coexister : les religions dans l'espace public

Un représentant de la Ligue de l'enseignement et des croyants juifs, musulmans et catholiques interviendra au cours du culte protestant et devant les élus de l'agglomération caennaise, sur les questions suivantes :

Les religions peuvent elles s’exprimer dans l’espace public et si oui dans quelles conditions ?

L’enseignement du fait religieux à l’école est-il à développer, dans quelles conditions ?

Pratique. A partir de 10h30 au Temple Protestant, rue Mélingue à Caen