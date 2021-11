Découverte de la Marine Nationale : remise de fanion pour les jeunes stagiaires

La remise de fanion avait lieu ce samedi 7 mars dans l’enceinte du foyer Père Robert à Epron. Suite à des stages effectués les week-ends et vacances scolaires, les jeunes ont pu découvrir la vie militaire au sein de la Marine Nationale : tir, conduite d’embarcations, courses d’orientations, etc. Les jeunes ont ainsi pu avoir un gout de la vie de marin.

À la suite de ce stage, certains n’auront plus aucune expérience militaire, certains signeront un contrat de réserve afin d’être rappelés pour diverses missions, et les autres s’engageront à temps complet pour servir la France. Leur but premier était de découvrir leurs limites, d’apprendre à se connaître et “d’en baver“. Chacun en ressort avec un très bon souvenir.

Pratique. Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans, la préparation militaire existe dans toutes les armées (marine, terre, air, gendarmerie). Elle permet de se tester ainsi que sa volonté de faire partie d’une institution militaire. Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre CIRFA.