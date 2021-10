L'Insee présente son étude sur la parité hommes/femmes et son évolution

L'Insee a exposé son étude sur la parité hommes / femmes, son évolution depuis 10 ans, comparant la Haute-Normandie au niveau national.

D'emblée, Marion Perrier, déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité, prévient : "L'intérêt de ces chiffres est de démontrer que rien n'est réglé" et donne en exemple l'inégalité des salaires aussi bien dans le secteur privé que public. Sur ce point, Caroline Levouin, chef de projet, confirme que " La Haute-Normandie reste la 6ème région où l'écart salarial est le plus élevé".

D'autres aspects sont évoqués, comme l'éventail plus réduit des professions exercées par les femmes. Et même si 55% des étudiants sont des femmes, et leurs performances meilleures que celles des hommes, il demeure une différence marquée sur le marché du travail.

Dans un tout autre domaine, l'Insee constate que trois Normands sur quatre vivants seuls sont des femmes, et, de plus, les conditions de vie sont moins favorables pour les mères élevant seules leurs enfants. Cependant, rappelle Jean-Christophe Fanouillet, directeur régional, "Quand on interroge les hommes et les femmes sur leur qualité de vie, les deux la note à sept sur dix".

Parité hommes-femmes, ça progresse (lentement)



Globalement, l'évolution sur 10 ans de la parité hommes / femmes est sensiblement la même qu'au niveau national. Seules deux nuances peuvent être observées : le taux d'emploi et les salaires sont plus favorables aux femmes en Haute-Normandie que dans la France entière, mais c'est l'inverse au niveau de la diversité des professions.

Cependant, la part des élues étant plus importante en Haute-Normandie qu'au niveau national, il semble logique que ces décideurs - ou plutôt ces "décideuses" - aient à coeur d'amener la parité à son niveau maximum, reprenant ainsi le mot d'ordre d'Olympe de Gouges qui écrivait dès le 18ème siècle "femme, réveille-toi !"