Hockey: Les Dragons de Rouen démarrent fort !

La fraicheur a pris le pas sur les Spinaliens déjà dans le rythme des Play-offs et le match commence justement difficilement pour les Rouennais qui semblent avoir du mal à trouver le rythme en ce début de match. Ils subissent les assauts des Vosgiens sur la cage de Nicola Riopel qui réalise déjà des arrêts importants dans ce premier tiers.

Et malgré cette domination, ce sont les jaunes et noirs qui inscrivent le premier but de la rencontre par l’intermédiaire du défenseur Patrick Coulombe à la bleue à 4 contre 4 (16:23).

Au cours du second tiers temps, le match s’équilibre un peu et les Normands doublent la mise toujours par un défenseur, Danny Groulx d’un nouveau lancer à la bleue cette fois-ci en supériorité numérique (11 :56).

Dans le derniers tiers, les joueurs d’Ari Salo semblent beaucoup plus dans le rythme et clôturent la marque d’un joli contournement du gardien de Loic Lamperier.

« Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas joué donc c’était important de bien démarrer, on va savouré 5 minutes et il faut vite se reconcentrer pour demain » déclarait le 2e buteur du match Danny Groulx.

« On a eu une entame de match difficile ou Epinal nous a un peu dominé, on a pris beaucoup de pénalités donc il a fallu être solide défensivement mais on a plutôt bien géré ça avec un bon Rio dans les buts.

On joue toute l’année pour avoir l’avantage de la glace dans les Play-off donc on va tenter de gagner le second match à domicile pour être à 2-0 avant d’aller à Epinal, il faudra mieux commencer le match que ce soir » ajoutait Jonathan Janil.

« Ça fait plaisir de faire un blanchissage, j’ai commencé a y penser deux minutes avant la fin du match, les gars ont fait un excellent travail lors des infériorités numériques donc c’était bien » lançait Nicola Riopel, l’homme du match.

Deuxième match dès ce soir 20h.