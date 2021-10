"Danse avec les stars" sur scène

En deux heures de spectacle, les célébrités qui se sont illustrées lors de la saison 5 se prêtent à d'incroyables performances accompagnées de leur partenaire professionnel, passant sans transition du quickstep à la rumba ou du freestyle au charleston.

Les gagnants de la saison dernière Rayanne Bensetti, Nathalie Péchalat et Brian Joubert remettent leur titre en jeu lors de chaque représentation, présentés comme à la TV par Vincent Cerutti et Sandrine Quétier. Les sept couples participants seront jugés par Chris Marques, Jean-Marc Généreux et une nouvelle juge, Jaclyn Spencer, chorégraphe et épouse de Chris.

Pratique. Vendredi 27 et samedi 28 février à 20h30. Zénith de Rouen. Tarifs 29 à 80€. www.citylive.trium.fr