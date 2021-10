Sotteville-lès-Rouen : ils dégradent des véhicules stationnés

Le Centre d'Information et de Commandement a reçu un appel ce mardi 24 février vers 3h du matin, indiquant que trois individus étaient en train de commettre des dégradations sur des véhicules en stationnement avenue du 14 Juillet à Sotteville-lès-Rouen.

La Brigade Anti-Criminalité se rend sur les lieux et constate que deux véhicules Citroën sont dégradés, au niveau des vitres et des rétroviseurs. Les trois individus, nés en 1979 et 1997 et demeurant à Sotteville-lès-Rouen, étaient ivres. Ils ont été ramenés à l'hôtel de police et placés en garde à vue.