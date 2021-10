Athènes (AFP). Athènes prend son temps pour envoyer sa liste de réformes, examinée mardi par l'UE

La liste des réformes promise par Athènes à l'UE pour obtenir l'extension du financement du pays n'arrivera que mardi à Bruxelles au lieu de lundi, un retard traduisant les difficultés à l'élaborer, sans remettre en cause le calendrier prévu par l'UE. Le catalogue des propositions grecques a fait des allers-retours entre Bruxelles et Athènes toute la journée. Puis lundi soir, le gouvernement grec publiait une liste qualifiée de "définitive" comprenant des mesures de nature à satisfaire ses créanciers, mais aussi d'autres plus risquées, issues directement du programme électoral de Syriza, le parti de gauche radicale parvenu au pouvoir le 25 janvier. "La liste des réformes sera envoyée demain matin (mardi) aux ministres des Finances de l'Eurogroupe", a indiqué une source gouvernementale grecque lundi soir, alors qu'Athènes devait initialement faire parvenir sa feuille de route d'ici lundi minuit. Toute la journée, la Grèce a reçu des "conseils" pour que ses propositions satisfassent les pays les plus exigeants, Allemagne et Espagne en tête, afin d'éviter un retour du spectre d'une sortie de la Grèce de l'euro. Le léger retard, a assuré la même source, n'empêchera pas la tenue mardi après-midi d'une conférence téléphonique entre les ministres des Finances de l'Eurogroupe pour examiner le détail des propositions grecques dont dépend la validation du prolongement de l'aide financière au pays. Parmi les mesures annoncées figurent toutes les annonces électorales de mesures sociales d'urgence pour aider les plus vulnérables, précise la même source sans en chiffrer le coût. Il est notamment question de fourniture d'électricité gratuite à 300.000 familles dans le besoin, accès gratuit aux services de soins, distribution de coupons d'aides alimentaires et transport pour les plus modestes ainsi qu'un soutien financier spécifique aux retraités touchant de faibles pensions. D'autres propositions, citées par cette source, pourraient susciter le débat avec les créanciers internationaux comme le blocage des saisies de la résidence principale et des mesures incitatives au paiement des arriérés d'impôts et d'emprunts bancaires passant par un effacement d'une partie des sommes dues. Le volet structurel est plus consensuel avec un système fiscal "juste", la lutte contre l'évasion fiscale, la corruption, la contrebande d'essence et de cigarettes -- qui devrait rapporter 2,3 milliards d'euros par an - et la "réorganisation de la fonction publique" pour diminuer la bureaucratie. La présentation de cette liste, et sa validation par les partenaires de l'Eurogroupe, sont les conditions pour obtenir la prolongation jusqu'à fin juin de l'aide de l'UE à la Grèce, le programme actuel expirant le 28 février. - Critiques internes - Le porte-parole du ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble, Martin Jäger, a dit lundi ne voir "aucune raison" que la prolongation de l'aide ne soit pas validée cette semaine par le Bundestag si Athènes présentait une liste "cohérente et plausible" de réformes. La chambre basse du parlement allemand doit, comme d'autres parlements nationaux dans l'UE, valider cette prolongation. La liste publiée lundi soir ne mentionne pas l'élévation graduelle du salaire minimum de 580 à 750 euros prévue par Syriza, mal vue à Bruxelles. Si Athènes passe à l'acte, "il y aura six pays en Europe qui auront un salaire minimum inférieur", entre autres la Slovaquie et l'Espagne, tout en devant continuer à soutenir Athènes financièrement, a fait remarquer dans une interview lundi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Cependant le gouvernement d'Alexis Tsipras doit aussi se garder sur sa gauche. Ainsi le vétéran de Syriza et eurodéputé Manolis Glezos, 92 ans, a vertement critiqué les concessions faites à la zone euro. Il s'est "excusé auprès du peuple grec d'avoir participé à cette illusion". Pour M. Tsipras la marge de manoeuvre est très étroite car il s'est engagé à ne pas faire déraper les finances publiques. "C'est logique qu'il y ait des mesures dans la philosophie ce de que souhaite Syriza", mais "ils doivent tenir compte aussi de l'équilibre budgétaire", a résumé le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici. Outre l'examen de passage mardi, la mise en oeuvre des réformes fera l'objet d'une évaluation en avril et la zone euro ne devrait pas, d'ici là, débourser 7,2 milliards d'euros restant dans le programme d'aide, alors qu'Athènes doit faire face à des échéances vis-à-vis de ses créanciers dès mars. L'incertitude entourant la suite des événements risque en outre de peser sur l'activité économique, selon les analystes d'IHS Global Insight. Ils anticipent un déclin du Produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre, c'est-à-dire un retour en récession alors que la Grèce venait de resortir la tête hors de l'eau en 2014 après six années de dépression.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire