Aden (AFP). Yémen: le président Hadi défie les Houthis après avoir fui Sanaa

Le président du Yémen, Abd Rabbo Mansour Hadi, a rejeté comme "nulles et non avenues" toutes les mesures prises par les Houthis, dans sa première déclaration depuis sa fuite de Sanaa où il était assigné à résidence par la puissante milice chiite. Dans un communiqué qu'il a signé en tant que président alors qu'il était démissionnaire, M. Hadi affirme que "toutes les mesures et nominations faites depuis le 21 septembre sont nulles et non avenues, et illégitimes". Il a exhorté la communauté internationale à "rejeter le coup d'Etat" de cette milice. Un conseiller du président avait affirmé auparavant que M. Hadi "restait le président légitime et avait démissionné sous la pression des Houthis" qui sont entrés dans la capitale le 21 septembre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire