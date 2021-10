Bordeaux (AFP). Procès Bettencourt: prison ferme requise contre Banier et de Maistre

Le Procureur adjoint Gérard Aldigé a requis vendredi une peine maximale de trois ans de prison ferme à l'encontre de l'ex-confident de la milliardaire Liliane Bettencourt, François-Marie Banier, et une peine de trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis, pour son ex-gestionnaire de fortune, Patrice de Maistre. Trois ans de prison ferme et 375.000 euros d'amende, la "peine maximale prévue par la loi" pour des faits d'abus de faiblesse, ont été requis à l'encontre de François-Marie Banier, poursuivi notamment pour avoir obtenu d'elle plus de 400 millions d'euros. Une peine de trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et 375.000 euros d'amende a été requise à l'encontre de Patrice de Maistre, jugé pour des faits d'abus de faiblesse portant sur 12 millions d'euros.

