Canton d'Honfleur-Deauville : la droite divisée, mais personne à gauche

Après avoir notamment été président du Conseil général du Calvados de 1991 à 2011, Anne d'Ornano a décidé de ne pas se représenter. Ou plutôt pas dans la peau d'une tête de liste. Suppléante, elle laisse la main au binôme Aurélie Danel, élue municipale honfleuraise d'opposition, et Michel Marescot, maire de Villerville, premier vice-président de la Communauté de communes cœur Côte fleurie.

Les membres de cette liste ne sont pas parvenus à s'entendre avec le conseil général et maire d'Honfleur, Michel Lamarre qui s'associe à Colette Nouvel-Rousselot, 65 ans, maire de Touques. Anne d'Ornano leur reproche "un manque d'unité". Une liste Front National sera constituée de Yanne Marie O’coochoon et Ludovic Tommeray.



En bref : le canton compte 29 200 habitants sur 16 communes : Ablon, Barneville-la-Bertran, Criqueboeuf, Deauville, Fourneville, Genneville, Gonneville-sur-Honfleur, Honfleur, Pennedepie, Quetteville, la Rivière-Saint-Sauveur, Saint-Gatien-des-Bois, le Theil-en-Auge, Touqes, Trouville-sur-Mer, Villeville

Les candidats :

- Divers droite : Michel Lamarre et Colette Nouvel-Rousselot candidats titulaires - Suppléants : Christian Cardon et Marie Danielle Barnaud.

- Divers droite : Aurélie Danel et Michel Marescot candidats titulaires - Suppléants : Anne d’Ornano et Philippe Langlois.

- Front national : Yanne Marie O’coochoon et Ludovic Tommeray candidats titulaires - Suppléants : Sylvie Constantin et Pasacl Gourot.