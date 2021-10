Abattoirs AIM, la mise au point de Jean-François Le Grand

Une seule offre de reprise aurait été faite pour la reprise des abattoirs AIM, celle du groupe Avril Sofi Protélol, un géant de l’agroalimentaire. Elle conserverait 118 postes sur 397.

La réaction de Jean-François Le Grand

« La date limite de dépôt des offres avait été repoussée au 18 février et nous sommes désormais dans l’attente de la décision définitive du Tribunal de Commerce

de Coutances.

Néanmoins le conseil général de la Manche tient à rappeler que lorsqu’il y a un an et demi il est intervenu avec la région Basse-Normandie pour reprendre l’immobilier d’AIM, c’était bien évidemment au profit de toute la filière : production, abattage, découpe, négoce et distribution. Il ne s’est jamais départi de cette attitude et reste très réservé quant à l’avenir d’AIM. Le conseil général de la Manche et la région Basse-Normandie ont créé ensemble une Société d’Économie Mixte (IMAGINE) qui ne pourrait intervenir que dans le cadre d’une reprise d’AIM garantissant l’emploi, les savoir-faire et l’ensemble de la filière. Tout autre dispositif retenu se fera sans aucune autre intervention des collectivités. »

Jean-François Le Grand - président du conseil général de la Manche