Thierry Chaix, président du RHE76 : "Tout le monde est fier de ce club"

Parlez-nous de cette victoire en Coupe de France.

Thierry Chaix : C’est une coupe que nous avons toujours mal sentie car elle vient après la coupe d’Europe. Chaque fois que nous sommes Champions d’Europe nous perdons ensuite la coupe de France car nous arrivons fatigués. Cette année, nous étions plus frais car nous n’avions pas disputé trois matchs en trois jours la semaine précédente !

Comment vous sentez-vous aujourd’hui ?

T.C : Nous sommes fiers car c’est une coupe en plus. Et puis nous menions 5-0 à la fin du second tiers temps. Même si nous nous sommes un peu relâchés vers la fin, nous dominions.

Valérie Fourneyron, ancienne ministre des sports, a dit que quand nous parlions de hockey sur glace en France, le club de Rouen était immédiatement cité. Qu’est-ce que vous ressentez ?

T.C : C’est vrai que depuis 1990 nous avons mis une empreinte sur le Championnat en remportant 13 titres. En même temps nous faisons de la formation, nos juniors sont en finale. Tout le monde est assez fier de ce club. Etre champion est une chose, mais l’important c’est de le rester.

Comment voyez-vous la suite de l’aventure ?

T.C : Une victoire s’obtient avec des hommes, et pour moi le groupe est sein, nous avons des sportifs qui ont envie de se battre pour le maillot et je pense que cette année nous avons de grandes chances si nous ne nous prenons pas les pieds dans le tapis. Il nous reste encore les quarts, les demies et la finale de ligue Magnus.