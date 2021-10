Sarre-Union (France) (AFP). Hollande aux Juifs de France: la République vous défendra de toutes ses forces

François Hollande a tenté mardi de rassurer les Juifs de France, que "la République défendra de toutes ses forces", et en a appelé au "sursaut national", lors d'une cérémonie au cimetière juif de Sarre-Union (Bas-Rhin) profané ce week-end. "Profaner, c'est insulter toutes les religions et souiller la République", a déclaré le chef de l'Etat. "Ce n'est pas la première fois que ce lieu du judaïsme alsacien est ainsi dévasté, 1998 et 2001, mais jamais avec cet acharnement, jamais avec cette intensité, jamais avec cette frénésie. La justice dira ce qui relève de l'inconscience, de l'ignorance ou de l'intolérance. Mais le mal est d'ores et déjà fait", a dit M. Hollande. Cinq mineurs, sans antécédents judiciaires, ont été placés en garde à vue lundi. Les gardes à vue de deux d'entre eux ont été prolongées de 24 heures. Environ 250 tombes ont été profanées, un acte d'une ampleur inédite depuis 1992. "On peut chercher toutes les explications, il en faut, mais il faut aussi des réponses, et la fermeté est dans ces circonstances la seule réponse. Quiconque persistera en France à commettre des actes ou à proférer des messages de haine et d'incitation à la violence verra se dresser contre lui la République et ses lois. Quiconque se rendra coupable d'actes antisémites ou racistes sera inlassablement recherché, interpellé et condamné", a poursuivi le président de la République. - 'Sentiment d'inquiétude' - "Je connais le sentiment d'inquiétude qui traverse les Français de conviction juive. Je sais qu'ils écartent dans leur immense majorité la perspective de quitter leur patrie. Ils sont Français, ils aiment la France et leur place est naturellement en France", a-t-il dit, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a renouvelé, après cette profanation, son appel aux Juifs européens à rejoindre Israël, comme après les attentats de Paris en janvier. La République "vous défendra de toutes ses forces. Parce qu'à travers vous c'est elle qui est visée, ses valeurs, ses principes, sa promesse", a poursuivi le chef de l'Etat. "Ici, devant ce cimetière, ici, devant les habitants de la commune de Sarre-Union, ici, devant des hommes et des femmes de confession juive qui sont meurtris, ici devant des citoyens de toutes religions, de toutes convictions, je veux vous dire que la République est forte, que la République sera plus forte que la haine, que la République est grande. Elle est grande par ses institutions, par ses lois, par son Histoire et elle est surtout grande quand les citoyens se lèvent comme ils l'ont fait, comme vous le faites encore aujourd'hui, pour dire vive la République et vive la France", a conclu le chef de l'Etat. M. Hollande était notamment accompagné du président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone et de son homologue du Sénat Gérard Larcher.

