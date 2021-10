Paris (AFP). Kippa: Hollande juge insupportable que des citoyens français doivent se cacher

"Il est insupportable dans notre pays que des citoyens se voient inquiétés, agressés, frappés en raison de leurs choix religieux" et qu'ils "puissent en tirer la conclusion qu'il faudrait se cacher", a-t-il déclaré, présentant ses v?ux aux Corps constitués et aux bureaux des assemblées à l?Élysée. "La laïcité, c'est le droit pour chacun et chacune d'exercer son culte (...) dans des conditions dignes et paisibles", a souligné François Hollande, pour qui "c'est aussi de pouvoir circuler librement dans les limites fixées par la loi et en toute sécurité, dans l'espace public". "Face aux défis que nous rencontrons, aux épreuves que nous avons encore connues ces dernières heures, la meilleure réponse, c'est la République, ses principes, ses valeurs, ses devoirs", a fait valoir François Hollande. Selon lui aussi, "la lutte contre le racisme et l'antisémitisme appelle de la part des administrations et des fonctionnaires concernés une très grande fermeté qui doit conduire à saisir les tribunaux chaque fois qu'un appel à la haine est prononcé". Le président du Consistoire de Marseille, Zvi Ammar, a suscité un vif débat dans la communauté juive en préconisant mardi l'abandon du port de la kippa dans les rues de sa ville "jusqu'à des jours meilleurs", au lendemain de l'agression à la machette d'un enseignant juif qui la portait.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire