Kiev (AFP). Ukraine: combats de rue dans la ville de Debaltseve

Les rebelles prorusses sont entrés dans Debaltseve où ils combattent l'armée ukrainienne qui cherche à garder le contrôle de cette ville stratégique de l'est de l'Ukraine alors qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur dimanche, ont annoncé mardi deux responsables ukrainiens et un séparatiste. "Les combats se sont déplacés à l'intérieur de la ville () Les rebelles utilisent des mortiers, des lance-grenades et des armes à feu", a déclaré à l'AFP à Debaltseve le chef adjoint de la police régional, Olexandre Kiva, dont les propos ont été confirmés par un porte-parole militaire. Une source séparatiste, citée par l'agence russe Interfax, a affirmé que les rebelles avaient déjà pris la plupart de la ville, qui était pratiquement encerclée depuis plusieurs semaines.

