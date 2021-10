Hockey : Derniere ligne droite avant les playoffs !

Le seul enjeu de cette rencontre sera la troisième place : en effet, après leur défaite encaissée à Morzine le mardi 10 février 4-3, les jaunes et noirs ne peuvent plus espérer terminer plus haut que la troisième marche du podium et voient derrière eux, l’équipe d’Angers leur voler cette troisième place si Rouen venait à s’incliner et Angers à gagner.

Pour les Alsaciens, la donne est différente, actuellement classé 8e, les Strasbourgeois se rendront sur les bords de Seine pour défier des Rouennais qui n’ont pas perdu cette saison en championnat à domicile.

Et le bilan parle en faveur des Normands qui sur les trois rencontres disputées cette saison entre les deux équipes, se sont imposés a trois reprises : deux victoires lors de la poule de la Coupe de la Ligue (8-5) et (3-1) puis lors du match aller de championnat à Strasbourg (6-5) fin novembre.

C’est donc la dernière ligne droite avant d’aborder la phase la plus importante de la saison, les playoffs.

A noter également que la capitaine Marc-André Thinel fera son retour à la compétition après dix semaines d’indisponibilité pour ce match.