Max Boublil est Robin des Bois

Deux ans après la comédie "Les Gamins", avec Alain Chabat et Max Boublil, le réalisateur signe son second long-métrage. Fini le héros-modèle. Ici Robin des Bois est un sale type qui, avec son compère Tuck, ne vole que les pauvres, les femmes ou les vieux. Mais pour réussir à racheter la maison close la plus courue de la ville, ils doivent viser plus gros et décident de dévaliser la caisse des impôts de Nottingham.

Scénarisé par Anthony Marciano et Max Boublil, "Robin des bois, la véritable histoire" s'annonce comme une comédie loufoque, loin de la dernière adaptation de 2010 par Ridley Scott et avec Russell Crowe.

Malik Bentalha, Géraldine Nakache, Ary Abittan, Gérard Darmon et Patrick Timsit seront également au casting du film, attendu le 15 avril dans les salles.