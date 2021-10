Malherbe : Sloan Privat out trois semaines

Sloan Privat aura connu une soirée où l'ascenseur émotionnel l'aura fait passer par tous les états. Auteur de l'ouverture du score (17'), il a dû sortir quelques minutes plus tard après avoir ressenti une forte douleur derrière une cuisse alors qu'il pressait un défenseur adverse. "On a cru à un claquage mais c'est une élongation", a indiqué son coach, Patrice Garande, après la rencontre. "Les premiers examens laissent penser qu'il manquera les trois prochaines semaines de compétition."

L'ancien Sochalien devrait observer une dizaine de jours de repos avant de reprendre l'entraînement. "C'est dommage parce qu'il revenait bien. Il est important pour notre équipe avec une tenue du ballon qui nous apporte beaucoup et en plus il s'est montré décisif. Je fais confiance à Emiliano Sala et je compte sur le retour de Fodé Koïta. L'important dans ces moments là, c'est la cohésion du groupe !"