Lyon (AFP). Départ vers les stations de ski: circulation dense, un accident car-voiture

La circulation routière en direction des vallées alpines et stations de ski se densifiait samedi en fin de matinée selon Bison Futé qui recensait une quarantaine de kilomètres de bouchons sur l'A43 en direction de Modane, tandis qu'un accident entre un car et une voiture a fait un blessé grave, bloquant temporairement une route en Savoie. En cette journée classée rouge dans le sens des départs en Rhône-Alpes, les vacances scolaires débutant pour la zone A (Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, notamment), Bison Fûté a recensé une quarantaine de kilomètres de ralentissements sur l'A43 en direction de Chambéry. Le Centre régional d'information et de coordination routières (CRICR) de Rhône-Alpes a également relevé des ralentissements en Isère et en Savoie, notamment de Challes-les-Eaux aux Marches, au péage de Chignin. De même, une dizaine de kilomètres de ralentissements étaient comptés sur l'A 43, de Modane vers Lyon. Par ailleurs, tôt samedi, un accident impliquant un bus et une voiture, à Saint-Jean-de-Belleville en direction des Ménuires (Savoie), a fait un blessé grave parmi les passagers de la voiture. La victime a été évacuée par un hélicoptère du PGHM de Modane, tandis que la douzaine de passagers du bus, des Anglais, selon les pompiers, on pu repartir vers Genève où ils devaient prendre un avion. La route départementale 117, coupée quelques heures, a été rouverte vers 11h00 après dégagement de l'accident. Une déviation locale avait été mise en place, ce qui avait engendré peu de perturbations.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire