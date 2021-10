Meeting d'athlétisme de Mondeville : que la fête commence

Histoire de boucler une programmation de haut vol, les organisateurs du meeting ont annoncé mardi 3 février la participations d'un autre champion d'Europe, en la personne de Yoann Kowal. Spécialiste du fond, il avait emporté l'or à Zurick l'été dernier sur 3 000m steeple.



Parmi les autres athlètes à suivre à l'occasion du meeting mondevillais qui se déroulera ce samedi 7 février, Antoinette Djimou devrait tirer son épingle du jeu sur le 60m haies. Un autre médaillé d'or à Zurich, au triple saut, Benjamin Compaoré sera au duel avec son compatriote Kafétien Gomis à la longueur.



Il ne faudra pas manquer non plus le Kittitien Kim Collins qui a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur 60 m, en s'imposant en 6''51 à Düsseldorf fin janvier. Il croisera sur sa route Ronald Pognon donc le record personnel est à 6"45 et Mickael Tumi à 6"51.



En revanche la star française Pascal Martinot-Lagarde, bléssé, ne participera pas à la soirée mondevillaise.

Pratique. Samedi 7 février, à la halle Michel d'ornano.

Début du meeting à 19h avec les séries 60m; 19h20: perche; 19h35: séries 60m haies; 19h40: longueur; 20h: 800m; 20h10: finales 60m; 20h30 : 3 000m; 20h45: finales 60m haies; 21h05: 5 000m marche.