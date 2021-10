La musique festive de Norka en concert au Quai des Arts d'Argentan

Norka joue dans les salles, met la ouache dans les bistrots, conquiert les scènes de théâtre, captive les café-concerts et contamine de plus en plus de mélomanes. Six lutins à l'appétit d'ogre qui ne lâchent jamais nos oreilles et nos yeux avec leurs chansons délurées servies par un jeu scénique décoiffant. Six personnages multi-instrumentistes qui tourbillonnent entre folie poétique et sensibilité furieuse.

Bien connu des normands et groupe phare de la région, Norka est en concert au Quai des Arts d'Argentan ce vendredi.

Pratique : début du concert à 20 h 30. Tarif unique : 6 €.