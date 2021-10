Toulouse (AFP). Intempéries: nouvelles chutes de neige attendues l'électricité presque rétablie dans le Sud-Ouest

L'électricité coupée vendredi matin dans 27.500 foyers du sud-ouest par de fortes rafales de vent était rétablie à 95% vendredi soir, mais les intempéries, qui ont fait trois blessés graves et huit légers, vont se poursuivre ce week-end avec une recrudescence des chutes de neige. La vigilance orange restait de mise pour les risques de fortes précipitations, d?inondations et d?avalanches samedi matin dans les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et l'Ariège. La fin de l'événement sur les quatre départements est prévue au plus tôt dimanche à 19h00, selon le bulletin de Météo-France à 04h15. "La perturbation active continue de séjourner vers les Pyrénées en donnant des précipitations modérées et continues, de l'ordre de 2 à 5 mm/h.La limite pluie-neige se situe vers 700 à 800 m et va s'abaisser vers 600 m en cours de matinée", selon les prévisionnistes. Ceux-ci attendent "d'ici le milieu de la journée de samedi des cumuls supplémentaires de l'ordre de 10 à 20 mm en plaine, localement 30 à 40 mm sur l'ouest du piémont, un peu moins en allant vers l'est. En montagne, les chutes de neige deviennent très importantes, avec une couche de neige dépassant 1 m (un peu plus à l'ouest qu'à l'est) vers 1500 m. En plus basse montagne, les cumuls peuvent atteindre 30 à 40 cm ce matin." Les chutes de neige ont conduit les autorités à fermer vendredi soir l'accès à Andorre à tous véhicules depuis Ax-les-Thermes ainsi que l'accès au tunnel du Puymorens en Ariège, et l'accès à la station de La Mongie à tous véhicules dans les Hautes-Pyrénées. Dans le Sud-Ouest, près de 700 sapeurs-pompiers sont engagés et ont effectué plus de 450 interventions depuis jeudi en raison des vents violents de la nuit de jeudi à vendredi dans cette région, qui ont fait selon un bilan provisoire de "trois blessés graves et huit blessés légers", a indiqué le ministère de l'intérieur dans un communiqué. Des perturbations ont été relevées sur les dessertes ferroviaires et routières et de nombreux foyers ont été privés d'électricité. - Risque d'avalanche élevé - Les coupures de courant, après avoir culminé à 27.500 foyers touchés en fin de matinée en raison des vents violents, qui ont dépassé 100 km/h, ont d'abord été ramenées à 6.400 en fin d'après-midi puis à 1.500 vers 20h30. "Nous avons rétabli le courant dans 95% des cas et espérons le ramener samedi dans la journée dans les foyers encore privés d'électricité des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées", a indiqué Frédéric Boutaud, directeur des relations externes d'ERDF dans le Sud-Ouest. Toutefois, les services d'ERDF, qui ont mobilisé 500 techniciens toute la journée, "resteront extrêmement vigilants tout le week-end car les chutes de neige à basse altitude peuvent faire tomber des lignes", a-t-il ajouté. Le risque d?avalanches demeure très élevé dans les massifs alpins (jusqu' 4 sur 5) et mais aussi pyrénéens et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, appelle à "la plus grande vigilance, notamment en montagne". Depuis le début de la saison hivernale 2014-2015, 18 personnes ont péri dans des avalanches en France, selon l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches (Anena). En Aquitaine, les secours ont effectué une centaine d'interventions dans la nuit de jeudi à vendredi dans les Landes et 180 dans les Pyrénées-Atlantiques, essentiellement pour dégager les voies de circulation entravées par la chute d'arbres ou assécher des caves inondées. En Haute-Garonne, une maison s'est effondrée à Labastidette, vraisemblablement en raison de la pluie et du vent, selon les pompiers. Ses deux occupants avaient réussi à s'enfuir auparavant.

